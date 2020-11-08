Сыворотка с пептидом змеиного яда It's Skin Power 10 Formula Syn-Ake

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|It's Skin
|Тип товара
|Сыворотки и концентраты для лица
|Тип средства
|сыворотка для лица
|Тип кожи
|нормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
|Эффект от использования
|балансирующий, противовоспалительный, восстанавливающий, выравнивающий, защищающий, лифтинговый, матирование, осветляющий, питающий, тонизирующий, антивозрастной, смягчающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Its Skin Power 10 Formula Syn-Ake
|Применение
|очистите кожу и нанесите тонер. С помощью пипетки выдавите несколько капель сыворотки на лицо и мягко вотрите их в кожу. Дождитесь, пока средство полностью впитается. Сыворотку можно использовать как самостоятельный продукт, а можно добавлять в свои обычные уходовые средства
|Страна бренда
|Южная Корея
|Не содержит
|без сульфатов, без парабенов
|Активные компоненты
|Syn-Ake, фермент лактобактерий, растительный комплекс, аденозин
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