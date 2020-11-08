Сыворотка с пептидом змеиного яда It's Skin Power 10 Formula Syn-Ake

Применение

очистите кожу и нанесите тонер. С помощью пипетки выдавите несколько капель сыворотки на лицо и мягко вотрите их в кожу. Дождитесь, пока средство полностью впитается. Сыворотку можно использовать как самостоятельный продукт, а можно добавлять в свои обычные уходовые средства