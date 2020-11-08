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Главная Техника для кухни Приготовление пищи Сушилки для овощей и фруктов Ротор Сушка для овощей и фруктов РОТОР ДИВА-ЛЮКС СШ-010 с 5 решетами в цветной упаковке (квадратная)

Сушка для овощей и фруктов РОТОР ДИВА-ЛЮКС СШ-010 с 5 решетами в цветной упаковке (квадратная)

Артикул: 230554
Сушка для овощей и фруктов РОТОР ДИВА-ЛЮКС СШ-010 с 5 решетами в цветной упаковке (квадратная)
3 010 руб. 
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+ 90 КэтКоинов
Артикул: 230554
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендРотор
Тип товараСушилки для овощей и фруктов
Дополнительный цветбежевый
Количество поддонов5
Максимальная температура сушки, °С70
Материал корпусапластик
Материал поддоновпластик
Минимальная температура сушки, °С20
Мощность520 Вт
Основной цветбелый
Регулировка температуры сушкиесть
Типконвективная
Управлениемеханическое
Сушилка для овощей Ротор Дива-Люкс СШ-010 - это электросушилка для высушивания овощей, фруктов, грибов, ягод, трав, мяса и рыбы в домашних условиях. Высушивание происходит за счет обдувания продуктов потоком горячего воздуха, одновременно с высушиванием происходит уничтожение микроорганизмов, вызывающих порчу продуктов. Внутри корпуса сушилки находятся пластиковые лотки с небольшими отверстиями, под которыми расположен вентилятор и трубчатый нагреватель. Поток горячего воздуха обдувает продукты, расположенные на лотках и выветривается с помощью вентилятора.


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Самовывоз невозможен
Сушка для овощей и фруктов РОТОР ДИВА-ЛЮКС СШ-010 с 5 решетами в цветной упаковке (квадратная) – стоимость товара 3010 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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