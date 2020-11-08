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Петличный микрофон Zoom LMF-2 для рекордера Zoom F1

Артикул: 230531
  • Петличный микрофон Zoom LMF-2 для рекордера Zoom F1 - фото 1
  • Петличный микрофон Zoom LMF-2 для рекордера Zoom F1 - фото 2
Петличный микрофон Zoom LMF-2 для рекордера Zoom F1 - фото 1
Петличный микрофон Zoom LMF-2 для рекордера Zoom F1 - фото 2
2 760 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230531
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендZoom
Тип товараМикрофон
Подключениепроводное
Комплектациямикрофон, документация, упаковка
Петличный микрофон LMF-2 предназначен для записи звука со всеми нюансами. В сочетании с рекордером F1, вы сможете записывать аудио высокого разрешения, что идеально для интервью, свадебных церемоний и многого другого. Мини-джек с резьбой обеспечит надежное соединение.


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Самовывоз невозможен
Петличный микрофон Zoom LMF-2 для рекордера Zoom F1 - купить по цене 2760 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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