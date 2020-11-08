Картридж для камеры Fujifilm Instax Mini Monochrome (10 снимков)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Fujifilm
|Тип товара
|Картридж
|Размер фотографии, мм
|62x46
|Используемая фотопленка
|Instax Mini
|Особенности
|10 снимков
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