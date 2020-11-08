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Главная Аксессуары Карты памяти SanDisk Карта Памяти CF 128Gb Sandisk Extreme Pro (160/150 Mb/s)

Карта Памяти CF 128Gb Sandisk Extreme Pro (160/150 Mb/s)

Артикул: 230338
Карта Памяти CF 128Gb Sandisk Extreme Pro (160/150 Mb/s)
10 020 руб. 
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+ 99 КэтКоинов
Артикул: 230338
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
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БрендSanDisk
Тип товараКарта памяти
Объем128
Скорость записи150
Скорость чтения160
Формат карты памятиCompact Flash
Карты памяти SanDisk Extreme PRO CompactFlash — это большая емкость, высокая скорость съемки и видео кинематографического качества. Благодаря скорости передачи данных до 160 МБ/с эта карта обеспечивает высокую скорость обработки файлов, которую вы можете ожидать от ведущего мирового лидера по производству карт флеш-памяти. Эта карта памяти, занимающая лидирующие позиции в отрасли, оптимизирована для профессиональной видеосъемки с минимальной устойчивой скоростью записи 65 МБ/с для видео высокого разрешения 4K и Full HD. Емкость 128 ГБ позволяет записать несколько часов видео и тысячи фотографий в высоком разрешении. Для того чтобы вы никогда не пропустили важную сцену или кадр, эта карта памяти устойчива к экстремальным температурам, ударам и другим воздействиям.


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Карта Памяти CF 128Gb Sandisk Extreme Pro (160/150 Mb/s) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10020 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.
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