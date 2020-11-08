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Главная Аксессуары Карты памяти SanDisk Карта Памяти micro SDHC 32Gb Sandisk Extreme Pro UHS-I U3 V30 A1 + ADP (100/90 MB/s)

Карта Памяти micro SDHC 32Gb Sandisk Extreme Pro UHS-I U3 V30 A1 + ADP (100/90 MB/s)

Артикул: 230277
  • Карта Памяти micro SDHC 32Gb Sandisk Extreme Pro UHS-I U3 V30 A1 + ADP (100/90 MB/s) - фото 1
  • Карта Памяти micro SDHC 32Gb Sandisk Extreme Pro UHS-I U3 V30 A1 + ADP (100/90 MB/s) - фото 2
Карта Памяти micro SDHC 32Gb Sandisk Extreme Pro UHS-I U3 V30 A1 + ADP (100/90 MB/s) - фото 1
Карта Памяти micro SDHC 32Gb Sandisk Extreme Pro UHS-I U3 V30 A1 + ADP (100/90 MB/s) - фото 2
1 050 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230277
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 10 лет
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БрендSanDisk
Тип товараКарта памяти
Высота, см0,1
Длина, см1,5
Объем32
Поддержка UHS-Iда
Скорость записи90
Скорость чтения100
Ширина, см1,1
Формат карты памятиmicroSDHC
Воспользуйтесь исключительной скоростью для быстрой передачи данных, производительности приложений и видео в формате 4K UHD. Идеально подходящая для вашего смартфона на базе Android, а также экшн-камер и дронов, данная высокопроизводительная карта microSD поддерживает видеозапись в формате 4K UHD, видео Full HD и фотографии высокого разрешения. Впечатляюще быстрая карта памяти SanDisk Extreme PRO microSDXC считывает данные со скоростью до 100 МБ/с, а при записи достигает скорости до 90 МБ/с. Ее скоростной класс A2 позволяет добиваться отличного быстродействия приложений, делая использование смартфона еще удобнее.


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Карта Памяти micro SDHC 32Gb Sandisk Extreme Pro UHS-I U3 V30 A1 + ADP (100/90 MB/s) - по цене 1050 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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