Карта Памяти micro SDHC 32Gb Kingston Canvas Select UHS-I + ADP (80/10 Mb/s)

Карта памяти microSD Canvas Select компании Kingston рассчитана на то, чтобы быть надежной, что делает ее идеально подходящей для съемки фильмов в HD-формате и фотографий с высоким разрешением смартфоном Android. Эта карта тестируется на надежность и долговечность, так что вы можете брать ее с собой повсюду с уверенностью, что ваши фотографии, видеозаписи и другие данные будут защищены. Карты могут быть разной емкости, вплоть до 256 ГБ, чтобы предоставить достаточно места для съемки интересных событий из вашей жизни.