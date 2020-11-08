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Карта Памяти micro SDHC 32Gb Kingston Canvas Select UHS-I + ADP (80/10 Mb/s)

Артикул: 230249
  • Карта Памяти micro SDHC 32Gb Kingston Canvas Select UHS-I + ADP (80/10 Mb/s) - фото 1
  • Карта Памяти micro SDHC 32Gb Kingston Canvas Select UHS-I + ADP (80/10 Mb/s) - фото 2
  • Карта Памяти micro SDHC 32Gb Kingston Canvas Select UHS-I + ADP (80/10 Mb/s) - фото 3
Карта Памяти micro SDHC 32Gb Kingston Canvas Select UHS-I + ADP (80/10 Mb/s) - фото 1
Карта Памяти micro SDHC 32Gb Kingston Canvas Select UHS-I + ADP (80/10 Mb/s) - фото 2
Карта Памяти micro SDHC 32Gb Kingston Canvas Select UHS-I + ADP (80/10 Mb/s) - фото 3
640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 230249
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БрендKingston
Тип товараКарта памяти
Высота, см0,1
Длина, см1,5
Объем32
Поддержка UHS-Iда
Скорость записи10
Скорость чтения80
Ширина, см1,1
Формат карты памятиmicroSDHC
Карта памяти microSD Canvas Select компании Kingston рассчитана на то, чтобы быть надежной, что делает ее идеально подходящей для съемки фильмов в HD-формате и фотографий с высоким разрешением смартфоном Android. Эта карта тестируется на надежность и долговечность, так что вы можете брать ее с собой повсюду с уверенностью, что ваши фотографии, видеозаписи и другие данные будут защищены. Карты могут быть разной емкости, вплоть до 256 ГБ, чтобы предоставить достаточно места для съемки интересных событий из вашей жизни.


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