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Карта Памяти CF 64Gb Transcend 1000X (160/120 Mb/s)

Артикул: 230235
Карта Памяти CF 64Gb Transcend 1000X (160/120 Mb/s)
5 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 230235
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БрендTranscend
Тип товараКарта памяти
Вес, кг0,011
Высота, см0,3
Длина, см4,2
Объем64
Скорость записи120
Скорость чтения160
Ширина, см3,6
Формат карты памятиCompact Flash
Карты памяти 1000x CompactFlash компании Transcend поддерживают спецификацию CompactFlash 6.0, что позволит получать высококачественные снимки и вести запись видео с использованием самого современного оборудования. Новые карты обладают невероятным быстродействием и большим объёмом памяти. Кроме того, серия Ultimate карт памяти 1000x CompactFlash поддерживает стандарт Video Performance Guarantee (VPG-20), который гарантирует запись видео в профессиональном качестве, в том числе и в 3D, без выпадения кадров.


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Карта Памяти CF 64Gb Transcend 1000X (160/120 Mb/s) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5830 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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