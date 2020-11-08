Мышь Defender Accura MM-365 синий

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Defender
|Тип товара
|Компьютерная мышь
|Вес, г
|110
|Интерфейс подключения
|USB
|Источник питания мыши
|2xAAA
|Количество клавиш
|6
|Назначение
|универсальная
|Особенности
|для правой руки
|Радиус действия беспроводной связи, м
|10
|Размеры (ШxВxД), мм
|74x35x110
|Тип беспроводной связи
|радиоканал
|Цвет
|синий
|Разрешение оптического сенсора, dpi
|1600
|Тип
|оптическая
|Тип соединения
|беспроводное
Телефон для звонков в Казани
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв