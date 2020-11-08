Мышь Defender Accura MM-665 красный

Мышь беспроводная Defender Accura MM-665 спроектирована для применения с компьютерами и ноутбуками. Она обладает эргономичными формами. Манипулятор отлично ложится в ладонь, удается комфортно пользоваться им. Defender Accura MM-665 подключается с применением беспроводного канала. В порт USB вставляется специальный ресивер, через него передается сигнал. Радиус действия стандартный для подобных устройств - 10 метров. Работает мышь от двух батареек типа АА.