Планшет BQ 7098G ARMOR POWER CAMMO JUNGLE 7" 8Gb 3G

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|BQ
|Тип товара
|Планшет
|Операционная система
|Android
|Встроенная память
|8 Гб
|Оперативная память
|1 Гб
|Диагональ экрана, дюйм
|7
|Разрешение экрана
|1024x600
|Поддержка 4G LTE
|нет
|Фронтальная камера, МП
|0.3
|Емкость аккумулятора
|6500 мАч
|Камера, МП
|2
|Наличие SIM-карты
|нет
|Поддержка microSD
|до 64 Гб
|Цвет
|зеленый камуфляж
|Ширина, см
|11.35
|Длина, см
|19.3
|Высота, см
|1.3
|Вес, кг
|0.35
|Производство
|Китай
|Количество ядер
|4
|Слот для карты памяти
|есть
|Wi-Fi
|есть
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