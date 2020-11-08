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Мышь беспроводная Genius NX-9000BT V2 - компактная модель, оснащенная встроенным литий-полимерным аккумулятором емкостью 320 мАч, что избавляет от необходимости пользоваться батарейками. Благодаря технологии Bluetooth 4.0 вы получаете надежное и безопасное подключение на расстоянии до 10 метров. Отсутствие проводов позволяет лучше сосредоточиться на работе. Genius NX-9000BT V2 - стильная и тонкая, гладкая на ощупь. Удобное прорезиненное покрытие обеспечивает полный контроль и комфорт при длительном использовании.

Мышь Genius NX-9000BT V2 золотистый металлик - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2080 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.