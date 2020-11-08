Мышь Genius ECO-8100 красная

Мышь беспроводная Genius ECO-8100 с малогабаритным корпусом оптимальна для использования с офисным компьютером, домашней станцией, ноутбуком. При помощи миниатюрного USB-ресивера, подключаемого к компьютерному порту, она взаимодействует с ПК/ноутбуком, не нуждаясь в проводном подключении. Беспроводная мышь Genius ECO-8100 получила симметричный дизайн, ориентированный на удобство удержания и управления как правой, так и левой рукой. Она укомплектована сенсором Blue Eye, эффективно работающим практически на любой поверхности.