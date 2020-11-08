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Беспроводная мышь Genius ECO-8015. Подключение мышки к ПК происходит без использования проводов. Вместе с ней предоставляется адаптер, который вставляется в разъем USB. Создается радио-канал для передачи информации без кабеля.

Мышь Genius ECO-8015 золотой металлик - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1540 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.