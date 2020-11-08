Клавиатура игровая Genius Scorpion K220

Это долговечное и очень удобное приспособление, которое поможет побеждать в каждом игровом сражении благодаря функциональности. Благодаря уменьшенной высоте клавиш и мягким накладкам они гарантируют точную отдачу при нажатии и рассчитаны на нажатие более двух миллионов раз.