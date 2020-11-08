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Клавиши игровой клавиатуры вдвое ниже клавиш на обычной клавиатуре и имеют мягкие удобные накладки. Они рассчитаны на два миллиона нажатий. С ней любой новичок почувствует себя профессионалом.

Клавиатура игровая Genius Scorpion K215 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.