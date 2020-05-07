8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура Logitech K200 for Business Black

(1)
Артикул: 229759
  • Клавиатура Logitech K200 for Business Black - фото 1
  • Клавиатура Logitech K200 for Business Black - фото 2
  • Клавиатура Logitech K200 for Business Black - фото 3
  • Клавиатура Logitech K200 for Business Black - фото 4
  • Клавиатура Logitech K200 for Business Black - фото 5
Клавиатура Logitech K200 for Business Black - фото 1
Клавиатура Logitech K200 for Business Black - фото 2
Клавиатура Logitech K200 for Business Black - фото 3
Клавиатура Logitech K200 for Business Black - фото 4
Клавиатура Logitech K200 for Business Black - фото 5
1 210 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 229759
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Поделиться:
Получить подарок
БрендLogitech
Тип товараКлавиатура
Встроенный USB-хабесть
Интерфейс подключенияUSB
Количество клавиш112
Комплектациякабель, документация
Назначениеуниверсальная
Подсветка клавишнет
Тачпаднет
Тип клавиатурымембранная
Цветчерный
Раскладка клавиатурырусская и английская
Станет отличным выбором для пользователей, желающих получить в свое распоряжение надежное и удобное устройство ввода. Используется отлично зарекомендовавший себя механизм мембранного типа.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


07.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Удобная клавиатура, клавиши мягкие и тихие, влагостойкая (под клавишами есть дырочки для "слива"), писи пополам быстро откликается, толстый шнур не перетрется со временем.

Недостатки:
Маленький левый шифт ( в танки не удобно играть ), но при печати я пользую правый.

Комментарий:
Для своей цены очень достойя кл-ра не пожалел что купил, а к маленькому шифту можно привыкнуть...

Самовывоз невозможен
Клавиатура Logitech K200 for Business Black - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Казани

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...