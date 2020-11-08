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Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U02 SP064GBUF2U02V1K USB2.0 black

Артикул: 229511
  • Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U02 SP064GBUF2U02V1K USB2.0 black - фото 1
  • Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U02 SP064GBUF2U02V1K USB2.0 black - фото 2
  • Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U02 SP064GBUF2U02V1K USB2.0 black - фото 3
  • Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U02 SP064GBUF2U02V1K USB2.0 black - фото 4
Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U02 SP064GBUF2U02V1K USB2.0 black - фото 1
Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U02 SP064GBUF2U02V1K USB2.0 black - фото 2
Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U02 SP064GBUF2U02V1K USB2.0 black - фото 3
Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U02 SP064GBUF2U02V1K USB2.0 black - фото 4
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 229511
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БрендSilicon Power
Тип товараUSB-флеш-накопитель
ReadyBoostнет
Аппаратное шифрование данныхнет
Водонепроницаемый корпуснет
Выдвижной разъемнет
Датчик считывания отпечатка пальцанет
Защита от перезаписинет
Защита паролемнет
ИнтерфейсUSB 2.0
Материал корпусапластик
Объем памяти, Гб64
Размеры (ШxДxТ)18x61x8 мм
Резервное копирование данныхнет
Сжатие данныхнет
В черном корпусе с текстурой шлифованного металла, накопитель Ultima U02 продемонстрирует всем насколько высоко вы цените изящество и утонченный стиль


Теги товара: 64 Гб, большого объема.


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Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U02 SP064GBUF2U02V1K USB2.0 black - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 830 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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