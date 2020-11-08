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В черном корпусе с текстурой шлифованного металла, накопитель Ultima U02 продемонстрирует всем насколько высоко вы цените изящество и утонченный стиль

Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U02 SP064GBUF2U02V1K USB2.0 black - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 830 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.