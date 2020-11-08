Флешка Silicon Power 64Gb Jewel J06 SP064GBUF3J06V1D USB3.0 Deep Blue

SP Jewel J06 от компании Silicon Power принципиально отличаются от других устройств своим необычным дизайнерским замыслом: по своим размерам и весу они гораздо меньше обычных флеш-накопителей, предоставляя пользователю самый удобный и умный выбор для постоянного ношения при себе и работы «на ходу». Аккуратные изгибы и утонченный блеск корпуса отличают Jewel J06 от аналогов на рынке, а использование в изготовлении его корпуса высокоплотного пластикового материала обеспечивает лучшую степень защиты от влаги, встрясок и пыли для максимальной сохранности данных пользователя.