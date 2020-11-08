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LuxMini 320 прост в исполнении и очень элегантный, отполированная поверхность корпуса заставляет обратить на себя внимание. Для удобства, LuxMini 320 снабжен отверстием для цепочки и аксессуаров. Устройство особенно практичн для пользователей, постоянно бывающих в разъездах.

Флешка Silicon Power 32Gb LuxMini 320 SP032GBUF2320V1W USB2.0 white - стоимость товара 590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.