Флешка Silicon Power 16Gb Ultima II SP016GBUF2M01V1S USB2.0 silver

Алюминиевый корпус защищает накопитель от царапин и отпечатков пальцев. Дизайн с отверстием в корпусе для удобного ношения устройства с собой, позволяет легко и просто закрепить его на сумке, рюкзаке или кольце для ключей, всегда имея необходимые документы под рукой.