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Флешка Silicon Power 16Gb Marvel M50 SP016GBUF3M50V1C USB3.0 Champagne

Артикул: 229473
  • Флешка Silicon Power 16Gb Marvel M50 SP016GBUF3M50V1C USB3.0 Champague - фото 1
  • Флешка Silicon Power 16Gb Marvel M50 SP016GBUF3M50V1C USB3.0 Champague - фото 2
Флешка Silicon Power 16Gb Marvel M50 SP016GBUF3M50V1C USB3.0 Champague - фото 1
Флешка Silicon Power 16Gb Marvel M50 SP016GBUF3M50V1C USB3.0 Champague - фото 2
750 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 229473
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендSilicon Power
Тип товараUSB-флеш-накопитель
ReadyBoostнет
Аппаратное шифрование данныхнет
Выдвижной разъемнет
Датчик считывания отпечатка пальцанет
Защита от перезаписинет
Защита паролемда
ИнтерфейсUSB 3.0
Материал корпусаметалл
Объем памяти, Гб16
Размеры (ШxДxТ)17x55x7 мм
Резервное копирование данныхда
Сжатие данныхнет
Скорость записи данных, МБ/с60
Скорость чтения данных, МБ/с90
Marvel M50 отличается сияющим корпусом, доступным в двух цветах: цвет шампанского и голубой. Корпус M50 выполнен из алюминия и имеет рельеф в виде полосок. Благодаря M50 Ваш вкус будет непременно оценен.


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Самовывоз невозможен
Флешка Silicon Power 16Gb Marvel M50 SP016GBUF3M50V1C USB3.0 Champagne – стоимость товара 750 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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