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Флешка Kingston 64Gb DataTraveler 100 G3 (DT100G3/64GB) USB3.0 черный

Артикул: 229457
  • Флешка Kingston 64Gb DataTraveler 100 G3 (DT100G3/64GB) USB3.0 черный - фото 1
  • Флешка Kingston 64Gb DataTraveler 100 G3 (DT100G3/64GB) USB3.0 черный - фото 2
  • Флешка Kingston 64Gb DataTraveler 100 G3 (DT100G3/64GB) USB3.0 черный - фото 3
Флешка Kingston 64Gb DataTraveler 100 G3 (DT100G3/64GB) USB3.0 черный - фото 1
Флешка Kingston 64Gb DataTraveler 100 G3 (DT100G3/64GB) USB3.0 черный - фото 2
Флешка Kingston 64Gb DataTraveler 100 G3 (DT100G3/64GB) USB3.0 черный - фото 3
900 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 229457
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 60 мес
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БрендKingston
Тип товараUSB-флеш-накопитель
ReadyBoostнет
Аппаратное шифрование данныхнет
Водонепроницаемый корпуснет
Выдвижной разъемда
Датчик считывания отпечатка пальцанет
Защита от перезаписинет
Индикатор передачи данныхнет
ИнтерфейсUSB 3.0
Материал корпусапластик
Объем памяти, Гб64
Размеры (ШxДxТ)21x60x10 мм
Сжатие данныхнет
Скорость записи данных, МБ/с10
Скорость чтения данных, МБ/с100
Цветчерный
USB-накопитель DataTraveler 100 G3 (DT100G3) компании Kingston соответствует спецификациям USB 3.01 и позволяет использовать все преимущества новейших технологий, используемых в современных ноутбуках, настольных ПК и других цифровых устройствах. Накопитель DT100G3 максимально упрощает и ускоряет процесс сохранения и передачи документов, презентаций, музыки, видео и других файлов.


Теги товара: 64 Гб, большого объема, USB 3.0.


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Самовывоз невозможен
Флешка Kingston 64Gb DataTraveler 100 G3 (DT100G3/64GB) USB3.0 черный - стоимость товара 900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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