Монитор Acer 24" K242HQLBbd Black (UM.UX6EE.B01)

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|Бренд
|Acer
|Тип товара
|Мониторы
|Вес в упаковке, кг
|5,05
|Частота обновления, Гц
|60
|Цвет рамки
|черный
|Соотношение сторон
|16:9
|USB-концентратор
|нет
|Угол обзора по горизонтали
|170°
|Угол обзора по вертикали
|160°
|Тип матрицы
|TN+film
|Тип
|LED-монитор
|Стандарт крепления
|100х100 VESA
|Разъемы
|DVI-D, VGA (D-sub)
|Разрешение матрицы, Мпикс
|1920х1080
|Разъем USB Type-C
|нет
|Покрытие экрана
|глянцевое
|Поддержка синхронизации
|AMD FreeSync
|Питание
|встроенный блок питания
|Контрастность
|1000:1
|Комплект поставки
|монитор, шнур питания, 1 x кабель VGA
|Диагональ экрана, дюйм
|23,6
|Габаритные размеры, см
|56.7х42.1х21.8
|Встроенные динамики
|нет
|Время отклика
|5 мс
|Яркость
|300 кд/м2
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