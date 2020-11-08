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Процессор эффектов Zoom G3n

Артикул: 229276
  • Процессор эффектов Zoom G3n - фото 1
  • Процессор эффектов Zoom G3n - фото 2
  • Процессор эффектов Zoom G3n - фото 3
Процессор эффектов Zoom G3n - фото 1
Процессор эффектов Zoom G3n - фото 2
Процессор эффектов Zoom G3n - фото 3
13 960 руб. 
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+ 99 КэтКоинов
Артикул: 229276
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендZoom
Тип товараПроцессор
Вес, кг1.28
Питаниесеть
Размеры (ШхВхТ)18.1x23.4x5.8 см
Комплектацияпроцессор, документация, упаковка
Если вы страстный гитарист, которому важна свобода и гибкость в ваших поисках идеального звучания, то процессор мульти-эффектов Zoom G3n поможет вам сломать все барьеры в творчестве. G3n – это многофункциональный процессор мульти-эффектов, который объединяет в своем небольшом корпусе самые реалистичные эмуляторы стомпбоксов, кабинетов и усилителей, когда-либо созданные Звуковой лабораторией Zoom. В его достоинства входят: звук высокого качества, портативный дизайн, 80-секундный лупер, интуитивно-понятный интерфейс. G3n станет идеальным дополнением вашего педалборда и предоставит вам все необходимые средства для того, чтобы улучшить тон вашей гитары и сделать ее звучание лучше, чем когда-либо.


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Процессор эффектов Zoom G3n - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 13960 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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