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Рекордер Zoom F1-LP

Артикул: 229274
  • Рекордер Zoom F1-LP - фото 1
  • Рекордер Zoom F1-LP - фото 2
  • Рекордер Zoom F1-LP - фото 3
  • Рекордер Zoom F1-LP - фото 4
  • Рекордер Zoom F1-LP - фото 5
  • Рекордер Zoom F1-LP - фото 6
  • Рекордер Zoom F1-LP - фото 7
Рекордер Zoom F1-LP - фото 1
Рекордер Zoom F1-LP - фото 2
Рекордер Zoom F1-LP - фото 3
Рекордер Zoom F1-LP - фото 4
Рекордер Zoom F1-LP - фото 5
Рекордер Zoom F1-LP - фото 6
Рекордер Zoom F1-LP - фото 7
13 500 руб. 
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+ 96 КэтКоинов
Артикул: 229274
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендZoom
Тип товараРекордер
ПитаниеAAAx2
Комплектацияполевой аудиорекордер F1, петличный микрофон LMF-1, ветрозащита WSL-1, микрофонная клипса MCL-1, клипса для пояса BCF-1, две батарейки ААА, руководство пользователя
Набор Zoom F1 LP – это идеальное решение для репортеров и видеографов, которым необходимо захватить все детали происходящего в профессиональном качестве. Создавайте полноценные истории, дополняя ваше видео звуковым рядом достойного качества. В комплект F1-LP входит петличный микрофон LMF-1, который был специально разработан для высококачественной записи вблизи от источника звука. В тандеме с рекордером F1 он позволит вам записывать аудио качеством до 24-бит/96 кГц, которое идеально подойдет для репортажей, интервью и т.п. Благодаря его низкому профилю, F1 можно легко закрепить на ремне или поясе или же просто положить в карман.


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Самовывоз невозможен
Рекордер Zoom F1-LP - по цене 13500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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