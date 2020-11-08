Кронштейн HOLDER MWS-2005 белый

Крепление для СВЧ-печи Holder MWS-2005 — набор простых консолей предназначенных для крепления бытовой техники в кухонных помещениях малых габаритов. Holder один из самых известных производителей на российском рынке изготовления креплений для различной бытовой техники. Набор консолей Holder MWS-2005 выполнен из стали окрашенной в белый цвет. На всем сроке эксплуатации обеспечивается высокая надежность конструкции. Консоли надежно фиксируются к стене и имеют фиксированную длину 310 мм и подходят для использования с самыми популярными моделями бытовой техники для крепления которой предназначены.