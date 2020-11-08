Кронштейн HOLDER LCDS-5049 металлик

При отсутствии движущихся элементов кронштейн Holder LCDS-5049 представляет собой надежный и долговечный способ установить экран на стене. Надежная фиксация гарантирована для моделей мониторов и телевизоров с диагональю экрана от 19 до 32 дюймов, а также массой до 30 кг. Еще одним плюсом простой и полностью зафиксированной конструкции является ее поразительная компактность: модель LCDS-5049 занимает всего 2,4 см от стены до работающего устройства. Кронштейн выполнен в классическом для бытовой техники серебристом цвете, поэтому будет гармонично сочетаться с самим телевизором и интерьером вокруг него.