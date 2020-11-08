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Кронштейн HOLDER LCDS-5026 белый

Артикул: 228893
  • Кронштейн HOLDER LCDS-5026 белый - фото 1
  • Кронштейн HOLDER LCDS-5026 белый - фото 2
Кронштейн HOLDER LCDS-5026 белый - фото 1
Кронштейн HOLDER LCDS-5026 белый - фото 2
2 020 руб. 
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+ 51 КэтКоинов
Артикул: 228893
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендHolder
Тип товараКронштейны под ТВ
Типнастенный
Диагональ телевизора, дюйм26-60
Размер VESA400 x 200, 340 x 120, 200 х 300, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200
Регулировканаклон и поворот
Максимальная нагрузка, кг50
Вес, кг2,8
Крепление для ТВ и мониторов Holder LCDS-5026 – это практичный, безопасный и многофункциональный кронштейн с легкой регулировкой наклона, а также поворота ТВ. Крепление создано для надежной фиксации различных моделей мониторов или телевизоров, диагональ которых составляет максимум 26–47 дюймов. Кронштейн крепко фиксирует целевую технику на стене. Данная модель LCDS-5026 обладает удобной регулировкой поворота, с помощью которой пользователь, всего лишь движением одной руки оптимизирует положение телевизора согласно индивидуальным предпочтениям. LCDS-5026 имеет два шарнира. Крепление для ТВ и мониторов оснащено особым фиксирующим механизмом, который устраняет риск падения техники. Эта модель поставляется совместно с нужными крепежами и подробной инструкцией. Holder LCDS-5026 выдерживает нагрузку не более 50 килограмм. Монтаж кронштейна следует выполнять с учетом минимального и максимального отступа от стены – 110 миллиметров.


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Самовывоз невозможен
Кронштейн HOLDER LCDS-5026 белый - стоимость товара 2020 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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