Кронштейн HOLDER LCD-T2512-B черный

Holder – это надежные и удобные в использовании кронштейны и тумбы для бытовой техники и электроники: телевизоров, акустических систем, видеоаппаратуры, СВЧ-печей. Душа и движущая сила нашего бренда – это энергичные и креативные люди, которые любят то, что делают. Телевизор - незаменимая вещь в любом доме. Современные технологии предлагают пользователям большие телевизоры огромных диагоналей. Именно поэтому незаменимой вещью в малогабаритных квартирах является кронштейн. Выполнен из высококачественных материалов. Данная модель является максимально удобным решением, обеспечивающим комфортный просмотр. Настенный кронштейн Holder LCD-T2512-B с возможностью наклона для телевизоров с диагональю от 10 до 42.