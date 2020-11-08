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Бинокль Veber Opera mini 4*10 Grey

Артикул: 228854
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  • Бинокль Veber Opera mini 4*10 Grey - фото 2
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  • Бинокль Veber Opera mini 4*10 Grey - фото 4
  • Бинокль Veber Opera mini 4*10 Grey - фото 5
  • Бинокль Veber Opera mini 4*10 Grey - фото 6
  • Бинокль Veber Opera mini 4*10 Grey - фото 7
Бинокль Veber Opera mini 4*10 Grey - фото 1
Бинокль Veber Opera mini 4*10 Grey - фото 2
Бинокль Veber Opera mini 4*10 Grey - фото 3
Бинокль Veber Opera mini 4*10 Grey - фото 4
Бинокль Veber Opera mini 4*10 Grey - фото 5
Бинокль Veber Opera mini 4*10 Grey - фото 6
Бинокль Veber Opera mini 4*10 Grey - фото 7
2 074 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228854
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение4x
Диаметр объектива10 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусасерый
Вес, гр65
Veber Opera mini 4х10 - легкий компактный бинокль с диаметром объектива 10 мм и 4-кратным увеличением. Вес бинокля составляет всего 65 грамм, а размер 93х53х19 мм. Бинокль поместится даже в самую небольшую дамскую сумку или нагрудный карман пиджака. Несмотря на свои небольшие размеры, бинокль имеет отличные оптические характеристики - на призмах и на всех линзах нанесено многослойное просветляющее покрытие, благодаря которому формируется более яркое и контрастное изображение с точной цветопередачей. Широкое центральное колесо фокусировки имеет плавный ход и позволяет наблюдателю легко настроить изображение на резкость. Минимальная дистанция фокусировки составляет 1,2 м. Veber Opera mini - идеальный компаньон для похода в театр, музей, концертный зал или выставочную галерею.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Veber Opera mini 4*10 Grey - данный товар вы можете купить по цене по цене 2074 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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