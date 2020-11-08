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Бинокль Veber Silver Line БН 12*50 WP

Артикул: 228841
  • Бинокль Veber Silver Line БН 12*50 WP - фото 1
  • Бинокль Veber Silver Line БН 12*50 WP - фото 2
  • Бинокль Veber Silver Line БН 12*50 WP - фото 3
  • Бинокль Veber Silver Line БН 12*50 WP - фото 4
  • Бинокль Veber Silver Line БН 12*50 WP - фото 5
Бинокль Veber Silver Line БН 12*50 WP - фото 1
Бинокль Veber Silver Line БН 12*50 WP - фото 2
Бинокль Veber Silver Line БН 12*50 WP - фото 3
Бинокль Veber Silver Line БН 12*50 WP - фото 4
Бинокль Veber Silver Line БН 12*50 WP - фото 5
6 360 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228841
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение12x
Диаметр объектива50 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпуспластик
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусасеро-зеленый
Вес, гр853
Veber Silver Line БН 12*50 WP — водонепроницаемый аргононаполненный бинокль с серебряным покрытием руф-призм, открытым мостом и отличной эргономикой. 12-кратное увеличение позволяет рассмотреть важнейшие детали, а благодаря объективу диаметром 50 мм бинокль сочетает небольшие размеры, малый вес и высокие оптические характеристики.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Veber Silver Line БН 12*50 WP - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 6360 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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