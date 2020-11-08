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Компактные вставные наушники с микрофоном и сбалансированным качественным звучанием. наушники отлично подойдут для всего спектра мобильных устройств, оснащенных портом 3,5 мм. Сопротивление 16 Ом .

Наушники JVC HA-FX7M-A-E синий - стоимость товара 620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.