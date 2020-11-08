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Наушники-вкладыши подходят для ежедневного использования и обеспечивают высокое качество звучания, комфорт в ношении и максимальную гибкость. Небольшая масса позволяет носить устройство с собой. Чувствительность 100 дБ. Сопротивление 16 Ом.

Наушники Sony MDR-EX15APV Violet - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.