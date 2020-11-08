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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Беззеркальные фотоаппараты Fujifilm Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS Charcoal Silver

Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS Charcoal Silver

Артикул: 228748
  • Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS Charcoal Silver - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS Charcoal Silver - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS Charcoal Silver - фото 3
  • Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS Charcoal Silver - фото 4
  • Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS Charcoal Silver - фото 5
Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS Charcoal Silver - фото 1
Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS Charcoal Silver - фото 2
Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS Charcoal Silver - фото 3
Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS Charcoal Silver - фото 4
Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS Charcoal Silver - фото 5
85 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 228748
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БрендFujifilm
Тип товараЦифровой фотоаппарат со сменной оптикой
Физический размер матрицы23.5x15.6 мм
Bluetoothесть
Габариты (ШхВхГ)118.4x82.8x46.8 мм
Светочувствительность160-12800 ISO
БайонетFujifilm X Mount
Объектив в комплектеесть
GPSнет
Wi-Fiесть
ИнтерфейсыBluetooth, HDMI, USB, Wi-Fi, микрофонный вход
Тип карт памятиSDHC, SDXC
Формат аккумуляторасвой собственный
Цветсерый
Запись видеоесть
Максимальное разрешение видеосъемки4096x2160
Размер дисплея, дюйм3
Вес, кг0,383
Фотокамера X-T30 оснащена множеством новых функций, что делает ее небольшим, но очень эффективным помощником любого фотографа. Она обладает высокой производительностью, используя датчик изображения и процессор 4-го поколения, который, помимо прочего, обеспечивает разрешение 26,1 мегапикселей и высокоскоростную автофокусировку. Кроме того, пиксели фазовой детекции теперь расположены по всему полю кадру (прибл. 100%). Другие дополнительные возможности включают в себя джойстик АФ для легкого смещения точки фокусировки, новую интуитивную сенсорную панель с улучшенным откликом и более совершенную конструкцию корпуса камеры, которую легко держать в руке даже при установленном крупном объективе, что делает процесс съемки очень удобным.


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