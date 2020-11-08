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Набор сверл DeWALT DT5911-QZ по металлу HSS-R 10шт

Артикул: 228644
  • Набор сверл DeWALT DT5911-QZ по металлу HSS-R 10шт - фото 1
  • Набор сверл DeWALT DT5911-QZ по металлу HSS-R 10шт - фото 2
Набор сверл DeWALT DT5911-QZ по металлу HSS-R 10шт - фото 1
Набор сверл DeWALT DT5911-QZ по металлу HSS-R 10шт - фото 2
660 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228644
В наличии
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БрендDeWalt
Тип товараНабор сверл
Дополнительноматериал сталь, поставляется в пластиковой кассете
Назначениедля металла
Размеры, ммдиаметр 1-10
Набор сверл DeWALT DT5911-QZ подходят для сверления отверстий в стали, чугуне, элементах, изготовленных из цветных металлов (медь, алюминий, латунь). Изготовлены из сплава быстрорежущей стали. Дополнительное покрытие позволяет уменьшить сопротивление сверлению и получить высокий уровень качества выполняемых отверстий, в особенности при сверлении отверстий с помощью сверлильных автоматов.


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Набор сверл DeWALT DT5911-QZ по металлу HSS-R 10шт - стоимость товара 660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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