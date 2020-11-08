Умные часы ASUS VivoWatch (HC-A01B)

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В часах ASUS VivoWatch применена технология VivoPulse: встроенный оптический датчик постоянно и с высокой точностью отслеживает частоту пульса пользователя. Эти данные затем используются при подсчете количества потраченных калорий, оценке качества сна и т.д.

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