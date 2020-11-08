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Монитор ASUS VZ279HE обладает невероятно тонким корпусом — его минимальная толщина составляет всего 7 мм. Благодаря отсутствию рамки вокруг экрана данная модель превосходно подходит для мультимониторных конфигураций, обеспечивающих еще большее погружение в виртуальный мир. Качественная IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора (178°) и высокую динамическую контрастность (80 000 000:1). Для повышения комфорта пользователя в мониторе реализована технология ASUS Eye Care.

Монитор ASUS VZ279HE-W 27" Wide LED IPS monitor Full HD White (90LM02XD-B01470) - по цене 14450 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.