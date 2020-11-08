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Монитор ASUS VZ279HE-W 27" Wide LED IPS monitor Full HD White (90LM02XD-B01470)

Артикул: 228620
  • Монитор ASUS VZ279HE-W 27" Wide LED IPS monitor Full HD White (90LM02XD-B01470) - фото 1
  • Монитор ASUS VZ279HE-W 27" Wide LED IPS monitor Full HD White (90LM02XD-B01470) - фото 2
  • Монитор ASUS VZ279HE-W 27" Wide LED IPS monitor Full HD White (90LM02XD-B01470) - фото 3
  • Монитор ASUS VZ279HE-W 27" Wide LED IPS monitor Full HD White (90LM02XD-B01470) - фото 4
Монитор ASUS VZ279HE-W 27" Wide LED IPS monitor Full HD White (90LM02XD-B01470) - фото 1
Монитор ASUS VZ279HE-W 27" Wide LED IPS monitor Full HD White (90LM02XD-B01470) - фото 2
Монитор ASUS VZ279HE-W 27" Wide LED IPS monitor Full HD White (90LM02XD-B01470) - фото 3
Монитор ASUS VZ279HE-W 27" Wide LED IPS monitor Full HD White (90LM02XD-B01470) - фото 4
14 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 228620
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БрендAsus
Тип товараМониторы
Вес в упаковке, кг5,5
USB-концентраторнет
Угол обзора по горизонтали178°
Угол обзора по вертикали178°
Тип матрицыIPS
ТипLED-монитор
Разъемы2хHDMI, VGA
Разъем USB Type-Cнет
Разрешение матрицы, Мпикс1920х1080
Покрытие экранаматовое
Питаниевнешний блок питания
Контрастность1000:1
Комплект поставкимонитор, кабель VGA
Диагональ экрана, дюйм27
Габаритные размеры, см62.1х44х21
Встроенные динамикинет
Время отклика5 мс
Яркость250 кд/м2
Монитор ASUS VZ279HE обладает невероятно тонким корпусом — его минимальная толщина составляет всего 7 мм. Благодаря отсутствию рамки вокруг экрана данная модель превосходно подходит для мультимониторных конфигураций, обеспечивающих еще большее погружение в виртуальный мир. Качественная IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора (178°) и высокую динамическую контрастность (80 000 000:1). Для повышения комфорта пользователя в мониторе реализована технология ASUS Eye Care.


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Самовывоз невозможен
Монитор ASUS VZ279HE-W 27" Wide LED IPS monitor Full HD White (90LM02XD-B01470) - по цене 14450 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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