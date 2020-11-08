Монитор ASUS VZ279HE-W 27" Wide LED IPS monitor Full HD White (90LM02XD-B01470)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Asus
|Тип товара
|Мониторы
|Вес в упаковке, кг
|5,5
|USB-концентратор
|нет
|Угол обзора по горизонтали
|178°
|Угол обзора по вертикали
|178°
|Тип матрицы
|IPS
|Тип
|LED-монитор
|Разъемы
|2хHDMI, VGA
|Разъем USB Type-C
|нет
|Разрешение матрицы, Мпикс
|1920х1080
|Покрытие экрана
|матовое
|Питание
|внешний блок питания
|Контрастность
|1000:1
|Комплект поставки
|монитор, кабель VGA
|Диагональ экрана, дюйм
|27
|Габаритные размеры, см
|62.1х44х21
|Встроенные динамики
|нет
|Время отклика
|5 мс
|Яркость
|250 кд/м2
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