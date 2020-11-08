Увлажняющий тонер с экстрактом алоэ 3W Clinic Aloe Full Water Activating Skin Toner

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|3W Clinic
|Тип товара
|Лосьоны и тоники для лица
|Активные компоненты
|экстракт алоэ, вытяжка ромашки, гиалуроновая кислота, гидрогенизированное касторовое масло
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|3W Clinic Aloe Full Water Activating Skin Toner
|Объем, мл
|150 мл
|Пол
|для всех
|Применение
|очистите кожу с помощью средств для умывания. Нанесите немного тонера на ватный диск и протрите им лицо. Затем рекомендуется использовать сыворотку, эмульсию и увлажняющий крем из этой же линейки. Продукт подходит для ежедневного использования.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип средства
|тонер для лица
|Эффект от использования
|балансирующий, противовоспалительный, восстанавливающий, выравнивающий, защищающий, матирующий, смягчающий, противовоспалительный, увлажняющий
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