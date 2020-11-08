Увлажняющий тонер с экстрактом алоэ 3W Clinic Aloe Full Water Activating Skin Toner

Применение

очистите кожу с помощью средств для умывания. Нанесите немного тонера на ватный диск и протрите им лицо. Затем рекомендуется использовать сыворотку, эмульсию и увлажняющий крем из этой же линейки. Продукт подходит для ежедневного использования.