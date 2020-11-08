Увлажняющая эмульсия с экстрактом алоэ 3W Clinic Aloe Full Water Activating Emulsion

Применение

очистите кожу с помощью средств для умывания. Затем нанесите на лицо немного эмульсии и втирайте кончиками пальцев до полного впитывания. Рекомендуется использовать эмульсию вместе с другими ухаживающими продуктами из этой же линейки. Средство подходит для ежедневного использования