Питательный крем для лица с магнием A'PIEU Cicative Magnesium Cream

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|A'PIEU
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|сухая, зрелая, чувствительная
|Эффект от использования
|питательный, увлажняющий, смягчающий, выравнивающий, защитный, противовоспалительный, лифтинг
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|APIEU Cicative Magnesium Cream
|Применение
|нанесите крем на очищенную и тонизированную кожу
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|коллаген
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