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Нежная кремовая текстура пенки способствует бережному и глубокому очищению от излишков кожного сала, не вызывая раздражения и не пересушивая. Пенка оказывает лёгкий отшелушивающий эффект, устраняя омертвевшие клетки кожи. Подходит для удаления макияжа.

Пенка для умывания c фильтратом улитки Secret Key Snail Repairing Foam Cleanser - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.