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Очищающая вода 3W CLINIC Green Tea Clean-Up Cleansing Water эффективно, но бережно удаляет с поверхности кожи и пор загрязнения, макияж и себум, увлажняет и тонизирует ее, оставляет ощущение свежести и чистоты, без липкой пленки.

Очищающая вода с экстрактом зеленого чая 3W Clinic Green Tea Clean-Up Cleansing Water - по цене 920 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.