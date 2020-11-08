Очищающая вода для снятия макияжа с экстрактом риса 3W Clinic Brown Rice Clean-Up Cleansing Water

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|3W Clinic
|Тип товара
|Очищающие средства для лица
|Активные компоненты
|экстракт бургог риса, гиалуроновая кислота
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|3W Clinic Brown Rice Clean-Up Cleansing Water
|Объем, мл
|500 мл
|Применение
|смочить средством ватный диск и протереть кожу. Для снятия макияжа с глаз и губ приложите ватный диск на полминуты и продолжайте очищение
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип кожи
|чувствительная, проблемная, сухая, комбинированная, жирная, нормальная, зрелая
|Тип средства
|мицеллярная вода
|Эффект от использования
|отшелушивающий, осветляющий, успокаивающий
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