Очищающая вода для снятия макияжа с экстрактом риса 3W Clinic Brown Rice Clean-Up Cleansing Water

Очищающая вода 3W CLINIC Brown Rice Clean-Up Cleansing Water эффективно, но бережно удаляет с поверхности кожи и пор загрязнения, макияж и себум, успокаивает, увлажняет и тонизирует ее, оставляет ощущение свежести и чистоты, без липкой пленки. . Бурый рис обладает активным антиоксидантным, отшелушивающим, осветляющим и успокаивающим свойством, насыщает кожу витаминами А, Е, В, а также незаменимыми аминокислотами, интенсивно увлажняет, великолепно смягчает, выравнивает тон и устраняет пигментацию, разглаживает появившиеся морщины, заметно омолаживает, снимает раздражения. . Гиалуроновая кислота поглощает и удерживает влагу, нормализует гидробаланс кожи и препятствует преждевременному увяданию. Аллантоин великолепно смягчает и отшелушивает омертвевшие клетки, активизирует регенерацию, подавляет рост бактерий и успокаивает раздражения.