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Очищающая вода 3W CLINIC Marine Collagen Clean-Up Cleansing Water эффективно, но бережно удаляет с поверхности кожи и пор загрязнения, макияж и себум, успокаивает, увлажняет и тонизирует ее, оставляет ощущение свежести и чистоты, без липкой пленки

Очищающая вода для снятия макияжа с морским коллагеном 3W Clinic Marine Collagen Clean-Up Cleansing Water - по цене 920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.