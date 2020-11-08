Осветляющий крем для век с экстрактом розы 3W Clinic Rose Eye Cream

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|3W Clinic
|Тип товара
|Кремы и гели вокруг глаз
|Тип средства
|крем для области вокруг глаз
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|осветляющий, омолаживающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|3W Clinic Rose Eye Cream
|Применение
|нанести крем на очищенную и тонизированную кожу по орбитальной кости мягкими похлопывающими движениями
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|40 мл
|Активные компоненты
|экстракт лепестков розы, ниацинамид, гидролизованный коллаген, аллантоин, масло ши, экстракт центеллы азиатской, экстракт шиповника, экстракт дикой розы, экстракт облепихи крушиновидной
Телефон для звонков в Казани
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв