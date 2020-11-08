Осветляющий крем для век с экстрактом розы 3W Clinic Rose Eye Cream

Осветляющий крем для век, с активным омолаживающим действием, улучшает тонус кожи и разглаживает сеть мелких морщин, тонизирует и освежает, устраняет тёмные круги и отечность под глазами. Экстракт лепестков розы содержит витамины С, В1, В2, РР, К, А, микроэлементы и флавоноиды, которые стимулируют обменные процессы, смягчают и успокаивают кожу, препятствуют старению. Экстракт лепестков розы придаёт коже ровный и красивый цвет, оказывает выраженное увлажняющее и лифтинг действие, улучшает тонус и разглаживает микрорельеф, стимулирует кровообращение и синтез собственного коллагена. Ниацинамид осветляет пигментацию различного происхождения, препятствует появлению новых пятен, повышает плотность кожи, оказывает активное антиоксидантное и регенерирующее действие.