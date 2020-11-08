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3W Clinic Collagen & Luxury Gold Cream — это антивозрастной крем для лица с коллагеном. Он интенсивно увлажняет, смягчает и питает кожу, сокращает морщины, борется с вялостью, дряблостью и другими возрастными изменениями.

Омолаживающий крем для лица с коллагеном и коллоидным золотом 3W Clinic Collagen & Luxury Gold Cream - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.