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Эссенция премиум-класса с драгоценным компонентом – экстрактом золота. Оказывает многофункциональное действие: увлажняет, осветляет кожу и борется с морщинами. Увлажняя кожу в самых глубоких слоях и питая её, наполняет кожу изнутри живительной влагой, кожа разглаживается, становится упругой и эластичной. В составе эссенции мощные омолаживающие и осветляющие компоненты: экстракт золота, EGF, ниацинами и аденозин, гиалуроновая кислота. Применяется сразу после очищений кожи и до нанесения основных уходовых средст. Эссенция оказывает мощное омолаживающее действие, подготавливает кожу к дальнейшим косметическим средствам.

Омолаживающая эссенция с коллоидным золотом Secret Key 24K Gold Premium First Essence - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.