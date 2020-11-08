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Мягкий пилинг, с нежной гелевой текстурой, эффективно очищает кожу от загрязнений, излишков себума и ороговевших клеток, очищает поры от сальных пробок и черных точек и стимулирует их сужение, устраняет шелушения и тусклый цвет лица.

Мягкий пилинг-гель с экстрактом плаценты 3W Clinic Premium Placenta Soft Peeling Gel - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.