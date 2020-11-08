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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Лосьоны Эмульсии Mizon Защитная эмульсия для кожи лица Mizon Intensive Skin Barrier Emulsion

Защитная эмульсия для кожи лица Mizon Intensive Skin Barrier Emulsion

Артикул: 228425
  • Защитная эмульсия для кожи лица Mizon Intensive Skin Barrier Emulsion - фото 1
  • Защитная эмульсия для кожи лица Mizon Intensive Skin Barrier Emulsion - фото 2
Защитная эмульсия для кожи лица Mizon Intensive Skin Barrier Emulsion - фото 1
Защитная эмульсия для кожи лица Mizon Intensive Skin Barrier Emulsion - фото 2
1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 228425
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БрендMizon
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Тип средстваэмульсия для лица
Полдля всех
Эффект от использованиязащищающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияMizon Intensive Skin Barrier Emulsion
Применениепосле умывания и использования тонера распределите средство по всему лицу. Далее продолжайте свой ежедневный уход
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Не содержитбез парабенов
Активные компонентыгиалуроновая кислота, керамиды, масло ши
Высокоэффективная эмульсия для лица, направленная на восстановление клеток кожи и улучшение ее состояния. Особенно средство оценят обладательницы поврежденной, увядающей и тусклой кожи. Благодаря своей эффективной формуле, средство проникает в глубокие слои кожи, выравнивая и разглаживая ее, предотвращая появление морщинок и ликвидируя ощущение сухости и стянутости кожи. Средство обладает легкой гелевой текстурой, не оставляет ощущение липкости, жирности или какого-либо дискомфорта на коже.


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